В Смоленской области откроется высокотехнологичный литейный завод

В региональном минпромторге подчеркнули, что подавляющим большинством будущих сотрудников будут местные жители В Вязьме будет запущено литейное высокотехнологичное педприятие по производству изделий из чугуна, стали и легких металлов с полным производственным циклом.
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