Самый холодный день в регионе: синоптики не оставили москвичам надежд

Жители столицы получили последний шанс поймать за хвост уходящее лето. похолодало freepik.comЖители Москвы и Подмосковья в полном недоумении: градусники за окном выдают в середине дня уверенные +27 градусов, и это третья декада сентября! Но эта погодная аномалия подошла к концу.
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