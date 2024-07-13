Хакер взломал переписку сотрудников OpenAI, обсуждавших разработки в области искусственного интеллекта

Неизвестному хакеру удалось проникнуть в системы обмена сообщениями американской компании OpenAI и похитить данные об искусственном интеллекте, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.
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