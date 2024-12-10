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Депутат Госдумы предложил ограничить аресты имущества на долги до 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы предложил ограничить аресты имущества на долги до 100 тысяч рублей

Сергей Миронов и его заместитель Дмитрий Гусев направили в Государственную Думу законопроект, запрещающий арест автомобилей и недвижимости при задолженности менее 100 тысяч рублей, за исключением долгов по алиментам и ущербу здоровью.

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