Депутат Госдумы предложил ограничить аресты имущества на долги до 100 тысяч рублей

Сергей Миронов и его заместитель Дмитрий Гусев направили в Государственную Думу законопроект, запрещающий арест автомобилей и недвижимости при задолженности менее 100 тысяч рублей, за исключением долгов по алиментам и ущербу здоровью.
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