Экспорт нефти из Венесуэлы сократился из-за ограничений поставок Chevron

В апреле экспорт нефти из Венесуэлы упал почти на 20% — до 700 тысяч баррелей в сутки. Причиной стало прекращение поставок в адрес американской компании Chevron, что привело к развороту танкеров и временному опустошению некоторых портов.
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