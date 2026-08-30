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Песков назвал эффективными удары ВС РФ по инфраструктуре Украины

Песков назвал эффективными удары ВС РФ по инфраструктуре Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России наносят системные и эффективные удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях.

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