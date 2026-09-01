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Царьград

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Роберт Морено возглавил сборную Южной Кореи перед матчами в сентябре

Роберт Морено возглавил сборную Южной Кореи перед матчами в сентябре

Испанский тренер Роберт Морено назначен временным наставником сборной Южной Кореи по футболу. Он будет руководить командой в товарищеских матчах с сентября по ноябрь, играя против Эквадора, Уругвая, Венесуэлы и Узбекистана.

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