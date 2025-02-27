В Instagram* из-за сбоя стал массово появляться шокирующий контент.По данным Android Police, платформа коротких видео в соцсети наполнена жестоким и непристойным контентом, который вызывает шок у зрителей.
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