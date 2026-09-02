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Царьград

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Юрий Ковалев: Цены на свинину в этом году упадут на 10-15%

Юрий Ковалев: Цены на свинину в этом году упадут на 10-15%

Юрий Ковалев заявил, что оптовые цены на свинину в этом году упали на 10-15%, и ожидается рост не более чем на 0,5% до конца года.

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