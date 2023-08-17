Будет вкусно

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Перцы у меня не задерживаются, готовлю из них Закуску, идет к шашлыкам или для перекуса. В сезон перцев, эта закуска у нас № 1

Перцы у меня не задерживаются, готовлю из них Закуску, идет к шашлыкам или для перекуса. В сезон перцев, эта закуска у нас № 1

Готовлю все лето и не надоело! Успейте и Вы приготовить эту вкуснейшую закуску. Это очень просто, но при этом очень вкусно.

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Комментарии
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Ольга Ф
ну...не знааюю... варёные перцы очищать от кожуры и семян, как - то не очень просто это....
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16 час.

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