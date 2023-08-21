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Китай устроил тихий переворот на рынке сжиженного газа

Китай устроил тихий переворот на рынке сжиженного газа

Импортеры сжиженного газа (СПГ) все энергичнее ведут себя на биржах Лондона и Сингапура. Причем, не только как покупатели, но и как продавцы.

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Комментарии
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pobeditel Терещенко
Вот вот это и называется капитализм ; скупать у тех же американцах на корню оптом и потом же взяв свою моржу опять продавать американцам (это так для объяснения) . И кто выгадывает явно китайцы они молодцы а вот американцы в данном случае свою экономику рушат ведь энергоресурсы в цене поднимаются на свой же газ в данном случае . И значит экономике страны надо больше затрат на энергоресурсы . Это капитализм скажут все ; правильно кто разрабатывает газ в той же америке выгодно иметь долгосрочные контракты на свой газ и по ценам их устраивающих а вот повторюсь для экономики америки это удар в живот .
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