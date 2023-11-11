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Русские немцы или немецкие русские?

Русские немцы или немецкие русские?

В этом году исполняется 35 лет с момента начала массовой репатриации советских граждан немецкой национальности на свою историческую Родину.

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Комментарии
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Леонид Руси
Немцы... немые, малообщительные... Скучное место... Хорошо хоть что русские немцы на них влияют, а то так и останутся сонными
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6 час.
Нина Попова
Самое странное, что как-раз рожденные и высшие в Германии, перебираются в Россию. Старикам уже сложно это сделать.
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3 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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1 час.

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