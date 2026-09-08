"Европа проиграла. Украина проиграла. Всё проиграно": О чём жалеют уехавшие из России. Исповедь звёздных релокантов

Царьград Коллаж Царьграда. Они уезжали с высоко поднятой головой. Беглецам казалось, что их талант оценят на Западе, а деньги и связи позволят жить на широкую ногу.
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