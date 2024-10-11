Москвич зарубил жену топором во время сбора грибов в лесу под Владимиром

t.me/СУ СК России по Владимирской области 46-летний житель Москвы убил свою супругу топором во время сбора грибов в лесу в Киржачском районе Владимирской области, рассказали в управлении Следственного комитета России по Владимирской области.
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