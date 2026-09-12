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Принц Гарри сосредоточился на благотворительной работе после возвращения домой

Принц Гарри, похоже, намерен сосредоточиться на работе с благотворительными организациями после возвращения в Великобританию.

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