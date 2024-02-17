«Начал халтурить»: экс-невеста Киркорова выступила с личным признанием

Катя Гусева рассказала, как изменился её муж. Филипп Киркоров и Катя Гусева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛетом прошлого года бывшая невеста Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева вышла замуж за адвоката Михаила Сазонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии