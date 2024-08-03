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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кьеза не включен в заявку «Ювентуса» на товарищеский матч с «Брестом». Вингер может перейти в АПЛ

26-летний полузащитник не включен в заявку туринского клуба на товарищескую игру против «Бреста». Известно, что Федерико Кьеза может сменить клуб – им интересуются клубы АПЛ «Тоттенхэм» и «Челси».

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