Sam Altman Out At OpenAI: "Not Consistently Candid With The Board" Update (5:00pm ET): In his first public comment since his shocking termination was reported, shortly after the close Sam Altman tweeted that "I loved my time at openai.
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