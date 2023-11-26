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Народный праздник Филиппов день отмечается 27 ноября

Народный праздник Филиппов день отмечается 27 ноября

Народный праздник Филиппов день отмечается 27 ноября Анна ФедороваФилиппов день, отмечаемый ежегодно 27 ноября (по старому стилю – 14 ноября), является днем, когда верующие православной церкви почитают память святого апостола Филиппа.

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