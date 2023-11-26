Народный праздник Филиппов день отмечается 27 ноября Анна ФедороваФилиппов день, отмечаемый ежегодно 27 ноября (по старому стилю – 14 ноября), является днем, когда верующие православной церкви почитают память святого апостола Филиппа.
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