Модернизация ВАЗ-2101 — занятная история ошибок и успехов

Прощай, FIAT! На гигантском заводе в Тольятти еще только монтировали оборудование, дизайнеры работали во временном тесном помещении в отдалении от завода, ВАЗ-2101 еще не стал серийным, но горячее желание делать новые автомобили уже захватило умы и души конструкторов и стилистов нового предприятия.
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