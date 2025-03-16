Модернизация ВАЗ-2101 — занятная история ошибок и успехов

Прощай, FIAT! На гигантском заводе в Тольятти еще только монтировали оборудование, дизайнеры работали во временном тесном помещении в отдалении от завода, ВАЗ-2101 еще не стал серийным, но горячее желание делать новые автомобили уже захватило умы и души конструкторов и стилистов нового предприятия.