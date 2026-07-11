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Царьград

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Никита Михалков назвал праздники, которые России не нужны

Никита Михалков назвал праздники, которые России не нужны

Режиссёр Никита Михалков назвал праздники, которые России не нужны, и заявил, что праздники в трудное для страны время должны не отвлекать людей от реальности, а помогать им сохранять внутреннюю опору и чувство единства.

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Комментарии
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HotRS
Никита Михалков назвал праздники, которые России не нужны© То есть, обо всем и ни о чем. Заявить, что 8 марта не нужен, а 23 февраля нужен, видимо духа не хватает. 12 июня, бывший день независимости, а ныне день России, вроде, как бы, с одной стороны, нужен, а с другой нет. Независимости от кого? И что, России до 12 июня не существовало?  Единственный, на мой взгляд, ненужный, это 4 ноября, притянутый за уши вместо 7 ноября. Который тоже спорный.
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