В США мужчина с бензопилой напал на полицейских

В американском Иллинойсе разыгралась сцена, словно сошедшая со страниц сценария Квентина Тарантино. 41-летний Дэниел Эскалера, находясь под воздействием сильнодействующих наркотиков, ворвался с бензопилой в дом престарелых «Ривер Глен» и начал угрожать пожилым постояльцам.
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