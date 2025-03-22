В США мужчина с бензопилой напал на полицейских

В американском Иллинойсе разыгралась сцена, словно сошедшая со страниц сценария Квентина Тарантино. 41-летний Дэниел Эскалера, находясь под воздействием сильнодействующих наркотиков, ворвался с бензопилой в дом престарелых «Ривер Глен» и начал угрожать пожилым постояльцам.