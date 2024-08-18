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Ожидается суд: Женщина умерла после удаления зуба в Тульской областной стоматологической поликлинике

Трое туляков обратились в Богородицкий межрайонный суд Тульской области с исковым заявлением к ГУЗ &quot;Тульская областная стоматологическая поликлиника&quot;, ГУЗ &quot;Тульская областная стоматологическая поликлиника&quot; в лице филиала №7, ГУЗ &quot;Городская больница №7&quot;, ГУЗ ТО &quot;Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи&quot; о возмещении морального вреда, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи их жене и матери.

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