Ожидается суд: Женщина умерла после удаления зуба в Тульской областной стоматологической поликлинике

Трое туляков обратились в Богородицкий межрайонный суд Тульской области с исковым заявлением к ГУЗ "Тульская областная стоматологическая поликлиника", ГУЗ "Тульская областная стоматологическая поликлиника" в лице филиала №7, ГУЗ "Городская больница №7", ГУЗ ТО "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи" о возмещении морального вреда, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи их жене и матери.