Эксперт Леонков: «США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить “Авангард”»

США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок “Авангард”, поскольку сегодня невозможно предсказать его траекторию или создать ракету, способную в десятки раз превысить скорость звука, заявил в воскресенье ведущий военный эксперт Алексей Леонков.