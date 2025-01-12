Пассажирам Пулково объяснили, как действовать при задержке рейса Судя по данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Петербурга задержаны более 70 самолетов.
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Пассажирам Пулково объяснили, как действовать при задержке рейса Судя по данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Петербурга задержаны более 70 самолетов.