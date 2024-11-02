В Госдуме посоветовали россиянам отключить все важные аккаунты от сервисов Google

Пользователям порекомендовали не рисковать конфиденциальной информацией Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин порекомендовал россиянам отключить от сервисов Google аккаунты, подключённые к государственным или банковским ресурсам, и перевести их на российские аналоги для безопасности и сохранности данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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