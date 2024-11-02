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Петербургский дневник

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В Госдуме посоветовали россиянам отключить все важные аккаунты от сервисов Google

Пользователям порекомендовали не рисковать конфиденциальной информацией Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин порекомендовал россиянам отключить от сервисов Google аккаунты, подключённые к государственным или банковским ресурсам, и перевести их на российские аналоги для безопасности и сохранности данных.

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