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EUObserver: ЕС не сможет подготовить новые санкции против РФ к саммиту G7

EUObserver: ЕС не сможет подготовить новые санкции против РФ к саммиту G7

Евросоюз, с большой долей вероятности, не успеет подготовить 18-й пакет санкций в отношении РФ к саммиту «Большой семёрки» (G7), на что надеялись власти США, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

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