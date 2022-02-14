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7 скандальных кадров: почему британские солдаты надевали женские платья и чулки

7 скандальных кадров: почему британские солдаты надевали женские платья и чулки

Защитный шлем, патронташ и шелковое платье — именно в таком виде щеголяли британские солдаты времен Второй мировой войны, когда были сделаны скандальные фотографии, официально запрещенные властями Великобритании, но так и просочившиеся в мир.

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