Кирилл Кабанов: Кроме финансовой составляющей азербайджанцы совершенно открыто демонстрируют своё политическое влияние

Возвращаясь к теме азербайджанских неОПГ-диаспор. Наши соратники из О.К.О. предположили, что в ближайшее время возможен отток азербайджанцев на свою историческую родину и даже их массовый отказ от российского гражданства.
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