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Кирилл Кабанов: Кроме финансовой составляющей азербайджанцы совершенно открыто демонстрируют своё политическое влияние

Кирилл Кабанов: Кроме финансовой составляющей азербайджанцы совершенно открыто демонстрируют своё политическое влияние

Возвращаясь к теме азербайджанских неОПГ-диаспор. Наши соратники из О.К.О. предположили, что в ближайшее время возможен отток азербайджанцев на свою историческую родину и даже их массовый отказ от российского гражданства.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
...мыколка, теб еэто ципсошная мразота в свиное ухо хрюкнула???????
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19 мин.
ВТ
Врам Тавризов
У Вас фамилия последнего второго секретаря ЦК КПСС Азербайджана
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4 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... потому и был порядок, что за вывеской местного стоял ХОЗЯИН...
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11 сек.
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