В Госдуме предложили ограничить детям использование смартфонов

Депутат Рябоконь предложил ограничить детям гаджеты с помощью приложений В России следует обязать родителей устанавливать в смартфонах детей программы по ограничению времени, а также приложения, блокирующие вредную информацию, заявил «Парламентской газете» депутат Андрей Рябоконь.
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