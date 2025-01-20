В Госдуме предложили ограничить детям использование смартфонов

Депутат Рябоконь предложил ограничить детям гаджеты с помощью приложений В России следует обязать родителей устанавливать в смартфонах детей программы по ограничению времени, а также приложения, блокирующие вредную информацию, заявил «Парламентской газете» депутат Андрей Рябоконь.