«Средств хватит всегда и при любых условиях»

Уже в сентябре могут быть полностью удовлетворены все требования кредиторов Киви-банка, в том числе владельцев электронных кошельков, заявил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников.
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