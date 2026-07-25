«Я действительно была монстром» Как Энн Хэтэуэй испортила себе репутацию и стала самой ненавистной звездой Голливуда?

На первый взгляд Энн Хэтэуэй кажется актрисой, чья жизнь состоит исключительно из удач и достижений. Она любимица именитых режиссеров, безусловный рекордсмен по количеству кассовых хитов в фильмографии, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» «Эмми» и BAFTA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии