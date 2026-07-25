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«Я действительно была монстром» Как Энн Хэтэуэй испортила себе репутацию и стала самой ненавистной звездой Голливуда?

«Я действительно была монстром» Как Энн Хэтэуэй испортила себе репутацию и стала самой ненавистной звездой Голливуда?

На первый взгляд Энн Хэтэуэй кажется актрисой, чья жизнь состоит исключительно из удач и достижений. Она любимица именитых режиссеров, безусловный рекордсмен по количеству кассовых хитов в фильмографии, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» «Эмми» и BAFTA.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
иуда, которая ради денег готова на все , как и все пейсатые
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1 м.