«Я действительно была монстром» Как Энн Хэтэуэй испортила себе репутацию и стала самой ненавистной звездой Голливуда?

На первый взгляд Энн Хэтэуэй кажется актрисой, чья жизнь состоит исключительно из удач и достижений. Она любимица именитых режиссеров, безусловный рекордсмен по количеству кассовых хитов в фильмографии, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» «Эмми» и BAFTA.