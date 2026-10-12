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Актриса Виктория Романенко после двух расставаний сохранила дружбу с отцами обоих сыновей

Актриса Виктория Романенко после двух расставаний сохранила дружбу с отцами обоих сыновей

Виктория Романенко сказала об этом сама, без пресс-релизов и намёков. «Мы уже не пара, но в одной связке и в прекрасных отношениях», — так в интервью «Караван историй» в начале 2025 года актриса описала то, что осталось от её отношений с Артуром Вахой.

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