Актриса Виктория Романенко после двух расставаний сохранила дружбу с отцами обоих сыновей

Виктория Романенко сказала об этом сама, без пресс-релизов и намёков. «Мы уже не пара, но в одной связке и в прекрасных отношениях», — так в интервью «Караван историй» в начале 2025 года актриса описала то, что осталось от её отношений с Артуром Вахой.
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