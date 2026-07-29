Раскрыты подробности о соглашении США по санкциям против России

Сенатор от американских демократов Джин Шахин заявила, что в настоящий момент не было достигнуто понимания о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против Москвы после первого процедурного голосования.
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