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Раскрыты подробности о соглашении США по санкциям против России

Раскрыты подробности о соглашении США по санкциям против России

Сенатор от американских демократов Джин Шахин заявила, что в настоящий момент не было достигнуто понимания о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против Москвы после первого процедурного голосования.

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