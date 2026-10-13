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Операторы связи уведомили банки о блокировке с 15 октября вызовов без маркировки

Операторы связи уведомили банки о блокировке с 15 октября вызовов без маркировки

Операторы связи «большой четверки» уведомили крупнейшие российские банки о том, что с 15 октября перестанут пропускать до абонентов вызовы без маркировки, сообщили источники «Коммерсанта» .

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