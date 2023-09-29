METRO 2033 REDUX ●RegionFree●Гарантия●+BONUS

Покупая данный товар вы получаете: Аккаунт в EPICGAMES Активированную игру METRO: 2033 REDUX на аккаунте Моментальную ✈ доставку товара на вашу почту Данные вида: Login:Password Поддержку в случае любых вопросов ☎ Гарантию на купленный товар (в случае возникновения проблем обращайтесь в ПЕРЕПИСКУ) В качестве подарка после покупки вы получаете активированную игру Subnautica® на аккаунте Описание игры: В 2013 году трагическая катастрофа стерла человечество с лица земли и превратила планету в токсичную пустошь.