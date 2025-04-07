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Царьград

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Тела 4 туристов найдены после лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области

Тела 4 туристов найдены после лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области

Спасатели обнаружили тела всех четырёх туристов, погибших на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области из-за лавины.

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