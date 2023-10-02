Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве Байдена в дело Трампа

Генгпрокурор США Меррик Гарланд 1 октября во время интервью в программе «60 минут» телеканала CBS News заявил, что уйдет в отставку, если президент страны Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против бывшего американского лидера Дональда Трампа.