Генеральное консульство России в Алма‑Ате направило в МИД Казахстана ноту с просьбой разъяснить обстоятельства задержания рэпера Navai, сообщить о его местонахождении и условиях содержания, а также при необходимости обеспечить консульский доступ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Убрали пересказ, ...
- В Раде раскритико...
- L Мужчина с топором...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым