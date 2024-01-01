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Российские ВКС нанесли удар по украинским аэродромам: разбор ситуации

Российские ВКС нанесли удар по украинским аэродромам: разбор ситуации

Российские ВКС нанесли удар по украинским аэродромам: разбор ситуации Ольга Вайленко1 января 2024 года вооруженные силы Российской Федерации (ВКС РФ) нанесли очередной удар по аэродромам Украины, где базировались самолеты, использующие ракеты Storm Shadow.

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