Российские ВКС нанесли удар по украинским аэродромам: разбор ситуации Ольга Вайленко1 января 2024 года вооруженные силы Российской Федерации (ВКС РФ) нанесли очередной удар по аэродромам Украины, где базировались самолеты, использующие ракеты Storm Shadow.
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