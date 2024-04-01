8 хобби, которые поддержат ментальное здоровье

Забота о ментальном здоровье — актуальный тренд, которому следует все больше людей. И это прекрасно, ведь именно от ментального здоровья зависит наше эмоциональное благополучие, способность к адаптации к переменам в жизни и общее чувство удовлетворенности.
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