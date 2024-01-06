Military Watch Magazine: русский танк Т-80 в бою доказал свое превосходство над «Леопардами»

Бронемашина армии РФ получила преимущество благодаря ряду усовершенствований.Модернизированные танки русской армии Т-80, разработанные полвека назад, продемонстрировали существенное превосходство в условиях боевого применения над образцами западной бронетехники.
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