Президент РФ направил приветствие в адрес участников Международного форума «Россия – Исламский мир»

В приветствии, направленном президентом РФ Владимиром Путиным участникам XIV Международного экономического форума под названием «Россия – Исламский мир: KazanForum», глава российского государства заявил об открытости страны для сотрудничества с исламскими государствами.
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