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В Госдуме посчитали новое контрнаступление ВСУ финалом Зеленского

В Госдуме посчитали новое контрнаступление ВСУ финалом Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет финалом для президента Украины Владимира Зеленского.

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