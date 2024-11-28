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Mexico's president has 'excellent' conversation with Trump amid tariff row

Mexico's president has 'excellent' conversation with Trump amid tariff row

President Claudia Sheinbaum of Mexico said she had an "excellent conversation" with U.S. President-elect Donald Trump on Wednesday, lowering tensions stoked this week by the American leader's threat to impose tariffs.

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