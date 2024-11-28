Mexico's president has 'excellent' conversation with Trump amid tariff row

President Claudia Sheinbaum of Mexico said she had an "excellent conversation" with U.S. President-elect Donald Trump on Wednesday, lowering tensions stoked this week by the American leader's threat to impose tariffs.
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