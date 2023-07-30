НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Почему приглашая мигрантов на работу, с ним к нам приезжает весь аул? Мы работника обеспечим работой и жильем . А вот его семья сюда едет, ЗАЧЕМ ? И рожать,и квартиры получать, пособия и прочее... Работник им деньги домой посылает, что еще от нас нужно. Мы же не навсегда его приглашаем. А тут сразу разворачивается битва за жизнь здесь и сейчас и со всем аулом.