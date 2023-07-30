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НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS Пока наши защитники бьют противника на фронте, мигранты не дают жизни тем, кто остался в тылу.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Почему приглашая мигрантов на работу, с ним к нам приезжает весь аул? Мы работника обеспечим работой и жильем . А вот его семья сюда едет,  ЗАЧЕМ ? И рожать,и  квартиры получать, пособия и прочее... Работник им деньги домой посылает, что еще от нас нужно. Мы же не навсегда его приглашаем. А тут сразу разворачивается битва за жизнь здесь и сейчас и со  всем аулом.
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4 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Мы для этой войны к нам его не приглашали. Поработал едь домой, если чего не нравится. Нет, они  всеми правдами и неправдами делают и гражданство и кучку купленных привилегий
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4 час.
tsan tsan
Что за бред глаголет бывший подполковник Иванников ? Он хочет подписывать , например, с Казахстаном, который принял выведенные с Украины биолаборатории США, аналогичный с Белоруссией договор  ? Бывший подполковник считает, что если сотрудника правоохранительных органов немного помнут при задержании мигранты, то это нормально ? Интересно, какой паёк ему положили  т.н.  диаспоры
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3 час.

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