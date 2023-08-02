Развод со Скорпионом: как это будет и как его пережить?Сложное лицоСамые мудрые предупреждают: начиная отношения со Скорпионом, стоит хорошенько продумать пути отступления, а в идеале – приготовить бункер, в котором будете прятаться при разводе.