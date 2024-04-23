Посол Антонов: США перестали скрывать истинное значение антироссийских санкций

Официальный новостной канал Посольства России в США. Антироссийские санкции носят двойной характер, а американские власти перестали это скрывать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в официальном Telegram-канале российского посольства.
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