Новая статья: Обзор блока питания 1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 1000W (HA1000-BA4)«Золотая» модель 1STPLAYER собрана на собственной платформе фирмы Helly Technology, владельца этой торговой марки, и получила не один, а два разъема 12V-2×6.