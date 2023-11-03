Антон Горелкин: «Госдума не готова рассмотреть законопроект о майнинге»

Законопроект о майнинге криптовалют в России продолжает оставаться неготовым/ Заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что законопроект о майнинге криптовалют, обсуждаемый уже целый год, все еще пока не готов к рассмотрению в первом чтении.
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